Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Achtung! Wohnungseinbrecher unterwegs - Schützen Sie sich und Ihre Nachbarn

Neuss-Rosellen (ots)

Am Samstag (01.05.) informierten Zeugen die Polizei, weil sie an ihren Häusern im Bereich der Straße "Am Linckhof" Markierungen bemerkten, die möglicherweise für die Vorbereitung von Einbrüchen genutzt werden sollten. Unbekannte hatten in den Spalt zwischen Türrahmen und Türblatt kleine transparente Plastikstreifen geschoben. So können Einbrecher leicht erkennen, wo Bewohner das Haus verlassen haben und wo nicht, da beim Öffnen der Tür der Plastikstreifen zu Boden fällt. Zu einem schädigenden Ereignis ist es nach polizeilichen Erkenntnissen im Rhein-Kreis Neuss bislang nicht gekommen.

Das Kriminalkommissariat 14 hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die Hinweise auf die Unbekannten geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 02131 300-0 zu melden.

Die polizeiliche Erfahrung zeigt, dass Nachbarn helfen können, Einbrüche zu verhindern, allein schon durch eine höhere Aufmerksamkeit. Bewohner sollten daher den Kontakt zu Ihren Nachbarn pflegen - für mehr Lebensqualität und Sicherheit.

Tipps der Polizei:

- Achten Sie bewusst auf gefährdende und verdächtige Situationen.

- Halten Sie in Mehrfamilienhäusern den Hauseingang auch tagsüber geschlossen. Prüfen Sie, wer ins Haus will, bevor Sie den Türöffner drücken.

- Achten Sie auf Fremde im Haus, auf dem Nachbargrundstück oder im Wohngebiet. Sprechen Sie diese Personen direkt an.

- Installieren Sie spezielle Lichtquellen oder Bewegungsmelder.

- Sorgen Sie dafür, dass in Mehrfamilienhäusern die Keller- und Dachbodentüren stets verschlossen sind.

- Sind Sie oder Ihre Nachbarn im Urlaub, können Sie vorab die Übernahme bestimmter Aufgaben vereinbaren, wie zum Beispiel Wohnungen betreuen, Briefkästen leeren und Kontrollgänge organisieren. Es geht darum, einen bewohnten Eindruck zu erwecken.

- Achten Sie darauf, ob Fremde ältere Nachbarn aufsuchen und fragen Sie nach, was diese Personen wollten.

- Bieten Sie Senioren aus Ihrer Nachbarschaft an, Sie anzurufen, wenn Fremde in die Wohnung wollen.

- Informieren Sie Ihre Nachbarn und die Polizei über verdächtige Beobachtungen.

- Notieren Sie sich Kennzeichen und Beschreibungen verdächtiger Autos und Personen.

- Alarmieren Sie bei Gefahr (Hilferufe, ausgelöste Alarmanlage) und in dringenden Verdachtsfällen sofort die Polizei über Notruf 110. Beachten Sie dabei, welche Informationen für die Polizei besonders wichtig sind: Was ist passiert? Wo und wann ist es passiert? Wer meldet den Vorfall (Name, Adresse)? Warten Sie auf Rückfragen!

