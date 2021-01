Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Polizei stellt Drogen sicher und nimmt Gesuchten fest

NeussNeuss (ots)

Ein lautstarker Streit in einer Mietwohnung an der Heerdter Straße rief in der Nacht zu Sonntag (03.01.) die Polizei auf den Plan. Als die Beamten klingelten, um nach dem Rechten zu schauen, trafen sie in der Wohnung einen Mann und eine Frau an, die augenscheinlich unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln standen. Entsprechende Utensilien in der Wohnung zeugten vom Konsum der illegalen Drogen und veranlassten die Beamten dazu, genauer hinzuschauen. Sie fanden erhebliche Mengen illegaler Substanzen, darunter Amphetamin, Heroin, Kokain und Cannabis.

Was als Einsatz wegen eines Streites begann, endete so mit der vorläufigen Festnahme der beiden Tatverdächtigen und der Sicherstellung von umfangreichen Beweismitteln zu den Straftaten nach dem Betäubungsmittelgesetz.

Die Festgenommenen, die beide bereits zuvor polizeilich in Erscheinung getreten waren, wurden am Montag (4.1.) auf Antrag der Staatsanwaltschaft einem Richter vorgeführt. Dieser ordnete Untersuchungshaft an.

Für den 34-jährigen Mann dürfte ohnedies klar gewesen sein, dass er unter diesen Umständen das neue Jahr nicht in Freiheit beginnen würde, denn wie sich herausstellte, wurde er bereits wegen anderer Delikte per Haftbefehl gesucht.

