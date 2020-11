Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Polizei sucht Zeugen eines Unfalls auf der Feldstraße

Dormagen-StürzelbergDormagen-Stürzelberg (ots)

Mit einigem zeitlichen Verzug erfuhr die Polizei von einem Verkehrsunfall, der sich bereits am Mittwoch, dem 11.11.2020 ereignet haben soll. Hierbei hatte sich ein Radfahrer so schwer verletzt, dass er zur Behandlung stationär in einem Krankenhaus aufgenommen werden musste.

Der 81-jährige Dormagener erstattete nach seinem Krankenhausaufenthalt Anzeige gegen einen bis dato unbekannten Autofahrer. Er gab an, gestürzt zu sein, als er mit seinem Pedelec einem entgegenkommenden Pkw habe ausweichen müssen, der soeben eine Kehrmaschine überholte. Anschließend habe der Kraftfahrer seinen Weg einfach fortgesetzt. Der Unfall habe sich gegen 11:25 Uhr auf der Feldstraße, zwischen Bahnstraße und Rochusweg zugetragen.

Die Polizei sucht nun Zeugen des Unfalls und den Fahrer des dunklen Autos, bei dem es sich um eine Daimler B-Klasse gehandelt haben könnte. Hinweis nimmt das Verkehrskommissariat unter der Telefonnummer 02131 300-0.

