Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Radfahrerin bei Unfall verletzt

NeussNeuss (ots)

Am Dienstagmorgen (17.11.) kam es gegen 6 Uhr zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine Fahrradfahrerin verletzt wurde.

Ersten Ermittlungen zufolge befuhr ein 41-Jähriger mit seinem Renault die Straße "Am Goldberg" und beabsichtigte, nach rechts in die Kruppstraße abzubiegen. Beim Abbiegevorgang kam es zu einem Zusammenstoß mit einer 42-Jährigen, die auf ihrem Mountainbike unterwegs war und von rechts kam. Sie wurde dabei nach ersten Erkenntnissen verletzt und mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Es entstand zudem ein Sachschaden an Auto und Fahrrad.

Das Verkehrskommissariat ermittelt nun.

