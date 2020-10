POL-NE: Mehrere PKW in Tiefgarage aufgebrochen

Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

Im Zeitraum von Freitag (16.10.), gegen 17 Uhr, bis Samstag (17.10.), gegen 12 Uhr, brachen Unbekannte nach ersten Erkenntnissen an insgesamt vier in einer Tiefgarage am Damenstift Platz abgestellten PKW die Fensterscheiben auf der Beifahrerseite ein und durchwühlten das Innere des jeweiligen Wagens. Was der oder die Täter im Einzelnen haben mitgehen lassen, wird derzeit noch ermittelt.

Das Kriminalkommissariat 14 hat die Ermittlungen aufgenommen. Hinweise werden unter der Telefonnummer 02131 300-0 entgegen genommen.

Um sich vor größerem Schaden zu bewahren, gilt es, sich bewusst zu machen, dass ein Auto kein Safe ist und Wertsachen darin nicht unbeaufsichtigt zurückgelassen werden sollten. Räumen Sie daher Ihr Auto aus - bevor es andere tun.

