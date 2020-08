Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Trickdiebe unterwegs

Neuss-Rosellen (ots)

Am Dienstagnachmittag (4.8.) verschafften sich unbekannte Trickdiebe Zugang zum Haus eines Seniors.

Gegen 15:00 Uhr wurde der Senior an der Brunnenstraße vor seinem Haus von einem Pärchen angesprochen. In gebrochenem Deutsch habe der Mann nach einem Arzt für seine offenbar schwangere Frau gefragt. Unter einem Vorwand verschaffte sich der Verdächtige Zugang zum Haus und entwendete dort (zunächst unbemerkt) einige Schlüssel. Nachdem das Duo kurz darauf verschwunden war, ging der ältere Herr ins Haus. Nunmehr stellte er fest, dass sich der Verdächtige wieder in seinem Haus aufhielt. Der Senior konnte ihn allerdings in die Flucht treiben. Im ersten Obergeschoss hatte der Unbekannte offenbar Schränke nach Diebesgut durchsucht. Nach ersten Informationen wurde aus diesen Räumen nichts entwendet.

Der verdächtige Mann und die Frau werden wie folgt beschrieben: Beide waren circa 35 Jahre alt. Der Mann war circa 180 Zentimeter groß, schlanke Statur mit dickem Bauch, Kinnbartträger, gepflegtes Aussehen, Haarfarbe war dunkel, nicht direkt schwarz, normale Haarlänge. Die Verdächtige ist circa 160 Zentimeter groß hat eine kräftige Figur, bräunliche, gewellte kurze Haare, gepflegtes Erscheinungsbild.

Mit einem schwarzen VW Golf mit Neusser Städtekennung verließen sie die Brunnenstraße in Richtung Schlicherum. Bei dem Neusser war der Eindruck entstanden, dass die Frau die Schwangerschaft möglicherweise vorgetäuscht hatte. Die Anzeigenerstattung erfolgte am Mittwoch (5.8.).

Die Kriminalpolizei hat Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, die Angaben zur Identität des verdächtigen Duos machen können. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat 22 in Neuss entgegen (Telefon 02131 3000).

