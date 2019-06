Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Tätern einen "Riegel vorschieben" - Einbrecher scheitern an Hauseingangstür

Bild-Infos

Download

Neuss-Reuschenberg (ots)

Der erfolglose Einbruchsversuch von bislang unbekannten Tätern an einem Einfamilienhaus an der Straße "Am Südpark" hinterließ deutliche Hebelspuren an der betroffenen Hauseingangstür - doch diese hielt stand. Zu der Tat war es in der Nacht zu Dienstag (04.06.) gekommen.

Die Polizei nahm die Ermittlungen auf und sucht Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, die mit der Tat in Verbindung stehen könnten. Hinweise nimmt die Kripo unter der Telefonnummer 02131 300-0 entgegen.

Hausbewohner können das Risiko von Einbrüchen minimieren, indem sie wirkungsvolle Sicherheitstechnik einbauen beziehungsweise nachrüsten. Angefangen von abschließbaren Fenstern und Terrassentüren, die mit sogenannten Pilzkopfzapfen ausgerüstet sind, über Sperrriegel bis hin zur Alarmanlage, gibt es Möglichkeiten, Einbrechern einen sprichwörtlichen Riegel vorzuschieben. Die Polizei ist kompetenter Ansprechpartner zum Thema einbruchshemmende Technik und berät interessierte Bürgerinnen und Bürger, wie sie ihr Haus schützen können. Informationen zum Angebot des Kommissariats für Kriminalprävention und Opferschutz erhalten Sie unter der Telefonnummer 02131 300-0 oder auf der Internetseite der Polizei (https://rhein-kreis-neuss.polizei.nrw/).

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:



Der Landrat des

Rhein-Kreises Neuss als

Kreispolizeibehörde

-Pressestelle-

Jülicher Landstraße 178

41464 Neuss

Telefon: 02131/300-14000

02131/300-14011

02131/300-14013

02131/300-14014

Telefax: 02131/300-14009

Mail: pressestelle.neuss@polizei.nrw.de

Web: https://rhein-kreis-neuss.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell