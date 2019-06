Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Polizei nimmt Tatverdächtige nach Diebstählen fest und sucht Eigentümer von Fahrrädern (Fotos anbei)

Neuss (ots)

In der Nacht zum Montag (03.06.) nahm die Polizei in Neuss drei tatverdächtige Diebe fest. Gegen 03:55 Uhr wollten Beamte der Polizeiwache Neuss "An der Eiche" drei Männer überprüfen. Beim Erblicken der Ordnungshüter flüchteten zwei von ihnen zu Fuß. Sie kamen aber nicht weit und konnten festgenommen werden.

Bei den anschließenden Überprüfungen räumten die drei jungen Männer aus Mönchengladbach (19, 19 und 30 Jahre alt) ein, ihre mitgeführten Fahrräder in Norf und Grimlinghausen gestohlen zu haben. Gegen den 30-Jährigen lag zusätzlich ein Haftbefehl der Staatsanwaltschaft Düsseldorf wegen Eigentumsdelikten vor. Er sitzt nun in einer Justizvollzugsanstalt.

Das Kriminalkommissariat 21 der Polizei in Neuss (Telefon 02131 300-0) sucht nun die Eigentümer der sichergestellten Fahrräder:

1. Herrenhollandrad Gazelle schwarz, 28"-Reifen, 3-Gang-Nabe, alter Ledersattel, Aufkleber Zweirad Franssen 2. Herrenmountainbike CROSSWIND, Farbe schwarz-weiß, 26"-Reifen, vollgefedert, Scheibenbremsen 3. Herrenmountainbike RALEIGH Typ Maxlife, schwarz, Beschriftung gelb, 26"-Reifen, 21-Gang-Kette, Lenkerhörner, Aufkleber Zweirad Dickten Wuppertal-Barmen

