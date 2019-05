Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Autofahrerin kam von der Straße ab und verletzte sich

Meerbusch-Büderich (ots)

In allen Kommunen im Rhein-Kreis Neuss hatte sich die Polizei am Mittwoch (08.05.2019) am landesweiten Kontrolltag zum Thema "Ablenkung im Straßenverkehr" beteiligt. Dabei ahndeten die Ordnungshüter nicht nur Verkehrsverstöße, sondern informierten auch über mögliche Gefahren. Wir berichteten darüber mit Pressemeldung vom 09.05.2019 - 11:11 Uhr -. Ein Beispiel, welche Folgen "Ablenkung am Steuer" haben kann, könnte sich am Montagnachmittag (20.5.) in Büderich ereignet haben.

Eine 34-jährige Frau aus Mettmann war mit ihrem Mitsubishi auf der Böhlerstraße nach rechts von der Straße abgekommen und gegen einen Lichtmast geprallt. Sie verletzte sich dabei glücklicherweise nur leicht. Rettungskräfte brachten die Frau in ein Krankenhaus. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei war sie während der Fahrt abgelenkt, weil ihr ein Kugelschreiber in den Fußraum gefallen war. Das Auto musste abgeschleppt werden.

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:



Der Landrat des

Rhein-Kreises Neuss als

Kreispolizeibehörde

-Pressestelle-

Jülicher Landstraße 178

41464 Neuss

Telefon: 02131/300-14000

02131/300-14011

02131/300-14013

02131/300-14014

Telefax: 02131/300-14009

Mail: pressestelle.neuss@polizei.nrw.de

Web: https://rhein-kreis-neuss.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell