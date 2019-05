Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Radfahrer bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Meerbusch (ots)

Am Mittwoch (8.5.), gegen 13:15 Uhr, stieß der 36-jährige Fahrer eines Fiat Kastenwagens an der Necklenbroicher Straße mit einem Radfahrer zusammen, als er nach ersten Erkenntnissen der Polizei einem verkehrsbedingt haltenden Auto über den Geh- beziehungsweise Radweg ausweichen wollte. Der 80-jährige Radfahrer musste mit schweren Verletzungen einem Krankenhaus zugeführt werden. Die Polizei nahm die Ermittlungen zum Unfallhergang auf. Kurzzeitig mussten Teile der Necklenbroicher Straße, in Höhe der Düsseldorfer Straße, gesperrt werden. Es kam zu leichten Verkehrsstörungen.

