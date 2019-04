Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Peugeot Kleinwagen landet im Feld - Autodiebstahl war vorgetäuscht

Neuss (ots)

Den Diebstahl eines Peugeot Kleinwagen, der am Samstag, dem 06.04.2019, von einem Neusser bei der Polizei angezeigt worden war (wir berichteten in unserer Pressemeldung am 08.04.2019 - 12:39 Uhr) gab es gar nicht. Die Tat, so das Ergebnis der Ermittlungen der Kripo, war nur vorgetäuscht. Der Anzeigenerstatter gab reumütig zu, das Auto alkoholisiert geführt zu haben. Auf der Villestraße sei er von der Fahrbahn abgekommen und habe sich im angrenzenden Feld festgefahren. Er muss sich nun selbst in einem Ermittlungsverfahren wegen Vortäuschen einer Straftat verantworten.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell