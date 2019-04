Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Drei Verletzte nach Verkehrsunfall

Neuss-Uedesheim (ots)

Am Montagnachmittag (08.04.), gegen 13:30 Uhr, geriet eine 34-Jährige auf der Straße "Am Blankenwasser" mit ihrem PKW Peugeot aus bisher nicht geklärten Gründen nach links von der Straße ab. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit einem entgegenkommenden LKW einer Paketfirma. Bei dem Verkehrsunfall verletzten sich die Peugeot-Fahrerin schwer, ihr Beifahrer und der Paketzulieferer leicht. Rettungskräfte brachten sie in Krankenhäuser. Den PKW stellte die Polizei sicher. Der LKW musste ebenfalls abgeschleppt werden. Die Unfallstelle wurde für die Zeit der Unfallaufnahme gesperrt. Zu größeren Verkehrsstörungen kam es nicht.

