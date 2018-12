POL-OG: Rastatt - Brand in ehemaligem Kasernengebäude

Rastatt (ots) - Austretender Qualm aus dem Dachstuhl eines ehemaligen und leerstehenden Kasernengebäudes hat am Dienstagmorgen eine Anwohnerin dazu bewogen, den Notruf zu wählen. Die so alarmierten Wehrleute aus Rastatt waren sofort zur Stelle und hatten das kurz vor 8 Uhr im Dachgeschoss des Gebäudes ausgebrochene Feuer schnell unter Kontrolle. Am angekokelten Dachgebälk in der Ferdinand-Stieffel-Straße dürfte ein Schaden von wenigen Tausend Euro entstanden sein. Die Umstände deuten nach ersten Feststellungen darauf hin, dass der Brand möglicherweise fahrlässig verursacht worden sein könnte. Die Beamten des Polizeireviers Rastatt haben die Ermittlungen aufgenommen.

/wo

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Offenburg

Telefon: 0781-211211

E-Mail: offenburg.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell