Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Schwarzer Mercedes gestohlen - Polizei sucht Zeugen

Meerbusch-Strümp (ots)

In der Zeit von Dienstag (02.04.), 18 Uhr, bis Mittwoch (03.04.), 10:30 Uhr, trieben unbekannte Autodiebe an der Mendelssohnstraße ihr Unwesen. Die Täter entwendeten einen schwarzen Mercedes des Typs GLE 400. Das Auto, Erstzulassung 2018, war mit dem amtlichen Kennzeichen NE-UJ1964 ausgestattet und zum Tatzeitpunkt in einem Carport abgestellt.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Hinweise zum Diebstahl oder zum Verbleib des Autos nimmt die Polizei unter der Rufnummer 02131 300-0 entgegen.

Die Polizei im Rhein-Kreis Neuss geht mit zivilen und uniformierten Streifen gegen Autodiebe vor. Sie setzt dabei auch auf die Mithilfe der Anwohner und ruft dazu auf, bei aktuellen verdächtigen Beobachtungen den Notruf 110 zu wählen. Zu solchen Beobachtungen kann schon ein Scheibenklirren in der Nacht oder ein fremdes Fahrzeug im Wohngebiet gehören.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell