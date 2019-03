Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Bilanz einer Verkehrskontrolle

Kaarst-Büttgen (ots)

Am Freitagmorgen (15.03.) führten Beamte des Verkehrsdienstes der Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss Geschwindigkeitskontrollen in Büttgen-Vorst auf der Antoniusstraße durch.

Im Bereich der Schule sowie des Kirchzentrums ist eine Höchstgeschwindigkeit von 30 km/h zulässig. In der Zeit von 7:00 Uhr bis 9:00 Uhr, hielten sich insgesamt 35 Autofahrer nicht an dieses Tempolimit und fuhren zu schnell. In einem Fall wurde ein 39-jähriger Kaarster mit 56 km/h gemessen. Er hat mit einem Bußgeld von 80 Euro sowie einem Punkt in Flensburg zu rechnen.

Die Polizei wird Verkehrsüberwachungen dieser Art in regelmäßigen Abständen im gesamten Kreisgebiet fortsetzen. Dabei ist vorrangiges Ziel die Reduzierung von Verkehrsunfällen sowie die Verminderung von schweren Unfallfolgen.

