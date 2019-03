Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Einbruch in Ladenlokal - Polizei ermittelt

Jüchen (ots)

Das Ziel von Einbrechern wurde ein Schreibwarengeschäft in Jüchen am Markt. Unbekannte hatten, in der Zeit zwischen Mittwochabend (13.03.), 18:15 Uhr, und Donnerstagmorgen (14.03.), 07:55 Uhr, die Eingangstür aufgehebelt. Die Beute der Einbrecher bestand aus einem Verkaufsständer mit Uhren, dutzenden von Zigarettenpackungen und etwas Bargeld.

Die Kriminalpolizei in Grevenbroich hat die Ermittlungen aufgenommen.

Hinweise von Personen, die verdächtige Wahrnehmungen im Zusammenhang mit dem geschilderten Sachverhalt gemacht haben, werden unter der Telefonnummer 02131 300-0 entgegen genommen.

