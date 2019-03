Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Einbruch in Schule - Polizei sucht Zeugen

Grevenbroich (ots)

In der Zeit von Mittwochabend (06.03.), 18:00 Uhr, bis Donnerstagmorgen (07.03.), 07:00 Uhr, suchten Einbrecher das Schulgebäude an der Hans-Böckler-Straße in der Grevenbroicher-Südstadt auf. Die Unbekannten hebelten eine Tür auf. Von dort gelangten sie in die Hausmeisterloge und in ein weiteres Büro. Die Beute der Einbrecher bestand aus zwei Notebooks. Zeugenhinweise nimmt die Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 02131 300-0 entgegen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell