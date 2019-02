Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Einladung zur Pressekonferenz - Veröffentlichung der Verkehrsunfallstatistik 2018 für den Rhein-Kreis Neuss

Bild-Infos

Download

Rhein-Kreis Neuss, Dormagen, Grevenbroich, Kaarst, Korschenbroich, Jüchen, Neuss, Rommerskirchen, Meerbusch (ots)

Nach der Bekanntgabe der Polizeilichen Verkehrsunfallstatistik 2018 durch das Ministerium des Innern des Landes Nordrhein-Westfalen, lädt die Polizei im Rhein-Kreis Neuss interessierte Medienvertreter/innen ein, um das Lagebild Verkehr 2017 für den Rhein-Kreis vorzustellen.

Im Rahmen einer Pressekonferenz am

Mittwoch, 27. Februar, um 14 Uhr,

empfangen Landrat Hans-Jürgen Petrauschke, der Leitende Polizeidirektor Friedhelm Hinzen und Erster Polizeihauptkommissar Wolfgang Zillekens, für die Direktion Verkehr, Journalisten und Journalistinnen im Polizeidienstgebäude an der Jülicher Landstraße 178 in 41464 Neuss (bitte an der Pforte anmelden).

Medienvertreter/innen, die teilnehmen möchten, bitten wir um Anmeldung bei der Pressestelle der Polizei im Rhein-Kreis Neuss unter der Telefonnummer 02131 300-14011 oder per Mail an pressestelle.neuss@polizei.nrw.de.

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:



Der Landrat des

Rhein-Kreises Neuss als

Kreispolizeibehörde

-Pressestelle-

Jülicher Landstraße 178

41464 Neuss

Telefon: 02131/300-14000

02131/300-14011

02131/300-14013

02131/300-14014

Telefax: 02131/300-14009

Mail: pressestelle.neuss@polizei.nrw.de

Web: https://rhein-kreis-neuss.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell