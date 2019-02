Polizei Coesfeld

POL-COE: Coesfeld, Borkener Straße

Abgelenkt und Portemonnaie gestohlen

Coesfeld (ots)

Am Mittwoch (13. Februar) befand sich eine 76-jährige Frau aus Ahaus in der Zeit zwischen 11.20 Uhr und 11.35 Uhr in einem Geschäft an der Borkener Straße in Coesfeld. Hier sprach sie ein südländisches Mädchen an und verwickelte sie in ein Gespräch. Als die Frau schließlich ihren Einkauf bezahlen wollte, musste sie feststellen, dass ihr Portemonnaie aus ihrer Rucksackhandtasche gestohlen wurde. Das südländische Mädchen war in Begleitung einer weiteren weiblichen Person.

Das südländische Mädchen wird wie folgt beschrieben:

- ca. 16-18 Jahre - ca. 160cm groß - schlank - schwarze halblange Haare - braune Augen - dunkelblauer Steppmantel

Hinweise nimmt die Polizei in Coesfeld entgegen: 02541/140

Rückfragen bitte an:



Polizei Coesfeld

Pressestelle



Telefon: 02541-14-290 bis -292

Fax: 02541-14-195

http://coesfeld.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell