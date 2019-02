Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Wohnungseinbrüche - Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen

Meerbusch/Neuss (ots)

Zwischen Samstagabend (23.02.), 21:00 Uhr, und Sonntagmorgen (24.02.), 07:30 Uhr, brachen Unbekannte in die Erdgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses an der Lortzingstraße in Meerbusch-Büderich ein. Hebelspuren an der Terrassentür zeugen von der Arbeitsweise der Täter.

Zwischen Donnerstag (21.02.), 17:00 Uhr, und Samstag (23.02.), 14:40 Uhr, traf es ein Einfamilienhaus im Neusser Dreikönigenviertel an der Heinestraße. Einbrecher drangen dort durch das aufgehebelte Küchenfenster in das Haus ein. Im Neusser Ortsteil Norf waren Diebe am Samstag (23.02.), zwischen 16:00 Uhr und 19:45 Uhr, unterwegs. Um in das betroffene Reihenhaus an der Straße "An der Norf" zu kommen, versuchten sie die Terrassentür zu knacken.

Was die Täter auf ihrer Einbruchstour erbeutet haben, ist momentan noch unbekannt, die Kripo hat die Ermittlungen aufgenommen. Sie sicherte Spuren an den einzelnen Tatorten und wertet sie derzeit noch aus. Mögliche Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge an den genannten Örtlichkeiten bemerkt haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 02131-3000 zu melden.

