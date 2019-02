Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Einbrecher kamen über den Balkon - Polizei sucht Zeugen

Bild-Infos

Download

Kaarst (ots)

Am Donnerstag (14.02.), in der Zeit zwischen 08:20 und 22:00 Uhr, hebelten Unbekannte im Obergeschoss eines Mehrfamilienhauses an der Badeniastraße in Kaarst eine Balkontür auf. Anschließend durchsuchten sie die Wohnung nach Wertsachen. Mit einem Apple Notebook, Parfum und etwas Münzgeld, gelang es den Dieben unerkannt zu entkommen.

Das Fachkommissariat 14 der Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Hinweise von möglichen Zeugen unter der Telefonnummer 02131 300-0 entgegen.

Gemeinsam mit der Polizei kann man Einbrechern einen Riegel vorschieben. Einbruchshemmende Sicherungen machen Tätern die Arbeit schwer. Die Spezialisten des Kriminalkommissariats Prävention und Opferschutz der Polizei im Rhein-Kreis Neuss beraten kostenlos zu Möglichkeiten des technischen Einbruchschutzes. Nähere Informationen erhalten Sie auf der Internetseite der Polizei im Rhein-Kreis Neuss und unter der Telefonnummer 02131 300-0.

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:



Der Landrat des

Rhein-Kreises Neuss als

Kreispolizeibehörde

-Pressestelle-

Jülicher Landstraße 178

41464 Neuss

Telefon: 02131/300-14000

02131/300-14011

02131/300-14013

02131/300-14014

Telefax: 02131/300-14009

Mail: pressestelle.neuss@polizei.nrw.de

Web: https://rhein-kreis-neuss.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell