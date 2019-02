Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Einbrüche in zwei Wohnungen - Täter nutzen auf Kipp stehendes Fenster

Meerbusch/Kaarst (ots)

Am Donnerstag (13.02.), in der Zeit zwischen 17:25 und 19:20 Uhr, gelangten Unbekannte durch den Garten an die Rückseite eines Einfamilienhauses in Meerbusch-Strümp, an der Heinrich-Heine-Straße. Dort hebelten die Täter die Terrassentür auf und durchsuchten Teile des Mobiliars nach Wertsachen. Nach ersten Erkenntnissen entwendeten sie aus der Wohnung ein Apple Mobiltelefon und Schmuck.

Ein "auf Kipp" stehendes Fenster nutzten unbekannte Wohnungseinbrecher auf der Blücherstraße in Kaarst. Am Mittwochabend (13.02.), zwischen 18:00 und 00:00 Uhr, gelangten durch das Fenster in die betroffene Erdgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses. Beute machten sie ersten Erkenntnissen zufolge keine.

Zeugen, die verdächtige Beobachtungen im Tatortbereich gemacht haben, werden gebeten, die Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 02131 3000 zu informieren.

Tipp der Polizei: Ein auf "Kipp" stehendes Fenster ist für Einbrecher ein "offenes Fenster". Beim Verlassen des Hauses beziehungsweise der Wohnung gilt es, immer alle Fenster und Türen zu verschließen.

Hinweise zu verdächtigen Beobachtungen nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 02131 300-0 entgegen.

