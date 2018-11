POL-NE: Öffentlichkeitsfahndung der Polizei im Rhein-Kreis Neuss nach Autoaufbruch in Dormagen und Verwertungstaten in Köln - Wer kennt die abgebildete Person?

2 weitere Medieninhalte

Dormagen / Köln (ots) - Mit richterlichem Beschluss veröffentlicht die Polizei im Rhein-Kreis Neuss Bilder aus der Überwachungskamera eines Geldautomaten. Die Fotos zeigen eine Person, die unberechtigt mit einer entwendeten Bankkarte Geld abzuheben versucht. Dem vorausgegangen ist ein Autoaufbruch in Dormagen-Hackenbroich. Am 08.10.2018, zwischen 19:30 und 21:30 Uhr, war an der Dr.-Geldmacher-Straße durch unbekannte Täter die Seitenscheibe eines Renault Clio eingeschlagen und ein Rucksack aus dem Fußraum der Beifahrerseite gestohlen worden. Im Rucksack hatte sich besagte Bankkarte befunden, die noch am selben Tag, gegen 20:30 Uhr, im Raum Köln (Köln-Nippes und Köln-Esch) bei verschiedenen Banken am Automaten eingesetzt wurde. Das ermittelnde Kriminalkommissariat 14 der Polizei im Rhein-Kreis Neuss bitte um Hinweise auf die abgebildete Person, unter der Telefonnummer 02131 300-0.

