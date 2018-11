POL-NE: Wohnungseinbrüche im Kreisgebiet - Polizei ermittelt

Logo der Kampagne "Riegel vor!" - Polizei berät zum Einbruchschutz Bild-Infos Download

Dormagen/Korschenbroich/Kaarst/Neuss (ots) - Am Dienstag (13.11.) verzeichnete die Polizei im Kreisgebiet mehrere Wohnungseinbrüche. Die Spurenauswertung dauert an. In der Zeit zwischen 17:30 Uhr und 19:20 Uhr, hebelten Unbekannte die Balkontüren zweier Erdgeschosswohnungen von benachbarten Mehrfamilienhäusern an der Mainstraße in Dormagen-Hackenbroich auf. Sie durchsuchten das Mobiliar und verschwanden anschließend mit diversen Schmuckstücken. An der Koniferenstraße in Dormagen-Nievenheim traf es ein freistehendes Einfamilienhaus. Die Einbrecher hebelten ein Fenster auf, durchsuchten das Obergeschoss und entkamen unerkannt mit Bargeld. Die Tatzeit lag zwischen 08:10 Uhr und 19:30 Uhr. An der Kastanienstraße in Korschenbroich-Kleinenbroich hebelten Einbrecher im Laufe des Tages, zwischen 13:00 Uhr und 21:20 Uhr, das Fenster einer Hochparterrewohnung eines Mehrfamilienhauses auf. Im Haus durchsuchten sie Räume nach Wertsachen. Dabei ließen sie diverse Schmuckstücke mitgehen. In Kaarst, an der Friedensstraße, machten sich Unbekannte in der Zeit von 16:00 Uhr bis 18:45 Uhr, an einem Einfamilienreihenhaus zu schaffen. Im geschilderten Zeitraum drangen die Täter in das Haus ein und durchsuchten nahezu alle Räume nach Wertsachen. Was ihnen auf ihrer Diebstour in die Hände fiel, ist noch unbekannt. Auch Neuss blieb nicht verschont. Im Ortsteil Gnadental traf es ein Einfamilienhaus an der Tiberiusstraße. Dort hatten die Täter, zwischen Montagabend (12.11.), 23:00 Uhr und Dienstagmorgen (13.11.), 06:30 Uhr, ein Fenster aufgehebelt und Obst gestohlen.

Das zentrale Fachkommissariat 14 der Polizei im Rhein-Kreis Neuss hat die Ermittlungen aufgenommen. Die Spurenauswertung dauert an. Hinweise werden unter der Telefonnummer 02131 300-0 entgegengenommen.

Einbruchschutz durch intakte Nachbarschaft: Die Polizei kann nicht überall sein, um Straftaten zu verhindern. Doch Nachbarn, die einander helfen, gibt es fast immer. Pflegen Sie daher den Kontakt zu Ihren Nachbarn - für mehr Lebensqualität und Sicherheit. Sprechen Sie die Bewohner Ihres Hauses oder Ihrer Nachbarhäuser an. Es gilt aufmerksam zu sein, gegenüber Fremden und eine gesunde Skepsis an den Tag zu legen, bevor man jemandem beispielsweise mittels elektronischem Türöffner Zugang zum Haus gewährt. In einer aufmerksamen Nachbarschaft haben Einbrecher, Diebe und Betrüger kaum eine Chance. Wenn Ihnen oder Ihren Nachbarn etwas verdächtig vorkommt verständigen Sie sofort die Polizei (110) und schildern Sie Ihre Beobachtungen möglichst genau.

