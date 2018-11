POL-NE: Kellerbrand in einem Mehrfamilienhaus - Polizei ermittelt wegen des Verdachts der Brandstiftung

Neuss (ots) - Am Dienstag (13.11.), gegen 16:30 Uhr, erhielt die Polizei Kenntnis von einem Brand in einem Mehrfamilienhaus an der Gell'sche Straße in Neuss-Holzheim. Aufgrund der starken Rauchentwicklung brachten Einsatzkräfte von Polizei und Feuerwehr Bewohner des Hauses in Sicherheit. Drei Bewohner erlitten nach ersten Erkenntnissen Verletzungen durch Rauchgase. Rettungswagen transportierten sie in Krankenhäuser, die sie nach medizinischer Versorgung bereits verlassen haben. Der Feuerwehr gelang es, den Brand, der offenbar in den Kellerräumen seinen Ursprung fand, unter Kontrolle zu bringen. Mehrere Wohnungen in dem Wohnkomplex können momentan nicht bewohnt werden.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen und geht nach ersten Erkenntnissen von einer möglichen Brandstiftung aus.

Hinweise von Anwohnern oder Passanten, die Verdächtiges beobachtet haben oder sonstige Angaben zur Brandentstehung machen können, nimmt das Kriminalkommissariat 11, unter der Telefonnummer 02131 300-0 entgegen.

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:



Der Landrat des

Rhein-Kreises Neuss als

Kreispolizeibehörde

-Pressestelle-

Jülicher Landstraße 178

41464 Neuss

Telefon: 02131/300-14000

02131/300-14011

02131/300-14013

02131/300-14014

Telefax: 02131/300-14009

Mail: pressestelle.neuss@polizei.nrw.de

Web: https://rhein-kreis-neuss.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell