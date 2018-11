POL-NE: Wem gehört das Schmuckkästchen? (Foto anbei)

Wem gehört das Schmuckkästchen? Hinweise an das Kommissariat 14 in Neuss (Telefon 02131 3000). Bild-Infos Download

Neuss-Norf (ots) - Am Mittwoch (24.10.18) fand ein Anwohner an der Donaustraße in Neuss-Norf ein bordeauxfarbenes Schmuckkästchen und informierte die Polizei. Möglicherweise stammt das Fundstück aus einer Straftat. Bisher geführte Ermittlungen der Kriminalpolizei führten nicht dazu, dass es einem Tatort zugeordnet werden konnte.

Die Kriminalpolizei fragt daher, wer kann Angaben zur Herkunft des Schmuckkästchens machen? Der rechtmäßige Eigentümer wird um einen Anruf beim Kriminalkommissariat 14 in Neuss gebeten (02131 3000).

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:



Der Landrat des

Rhein-Kreises Neuss als

Kreispolizeibehörde

-Pressestelle-

Jülicher Landstraße 178

41464 Neuss

Telefon: 02131/300-14000

02131/300-14011

02131/300-14013

02131/300-14014

Telefax: 02131/300-14009

Mail: pressestelle.neuss@polizei.nrw.de

Web: https://rhein-kreis-neuss.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell