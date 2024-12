Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Kellereinbruch - Randalierer

Hemer (ots)

Aus dem Keller eines Mehrfamilienhauses an der Hönnetalstraße wurde ein E-Scooter gestohlen. Der Eigentümer fand sein Fahrzeug kurze Zeit, nachdem er den Einbruch festgestellt hatte, am Straßenrand wieder.

Weil ein Bewohner sehr laut Musik hörte, in seinem Zimmer randalierte und Gegenstände vor die Tür warf, holte der Sicherheitsdienst der KEA am Apricker Weg am Montagabend kurz vor 21 Uhr die Polizei. Der 45-jährige Deutsche beschimpfte die Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes und die Polizeibeamten als "Fotzen" bzw. "Nazis" bzw. und fing beim Gespräch mit den Polizeibeamten an, wild zu gestikulieren. Die Beamten überwältigten ihn, nahmen in ihn Gewahrsam und brachten ihn zur Wache in Iserlohn. Er bekam Anzeigen wegen Beleidigung bzw. Beleidigung auf sexueller Grundlage. (cris)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell