Kierspe (ots) - Einer 76-jährigen Halveranerin wurde während ihres Einkaufs in einem Supermarkt an der Dr.-Hans-Wernscheid-Straße ihr Geldbeutel aus der Tasche entwendet. Der Diebstahl ereignete sich am Mittwoch zwischen 12-12:20 Uhr. Die Polizei rät, Wertgegenstände direkt am Körper oder im unmittelbaren Sichtbereich zu verwahren. (lubo) Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis Pressestelle Polizei Märkischer Kreis Telefon: +49 (02371) 9199-1220 ...

