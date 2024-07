Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Diebstähle und Drogen

Iserlohn (ots)

KFZ-Diebstähle

Am heutigen Freitagmorgen wurde gegen 7 Uhr festgestellt, dass an einem an der Sundernallee geparkten Pkw zwei Scheiben eingeschlagen wurden. Ob etwas gestohlen wurde, ist noch unklar. In der Nacht auf Freitag wurde auch an einem Pkw an der Westfalenstraße die Scheibe eingeschlagen, es fehlen nun Lebensmittel aus dem Fahrzeug. Ebenso am Karnacksweg: Auch dort wurde eine Fensterscheibe eingeschlagen, es fehlt ein Multitool. Die Polizei Iserlohn nimmt Hinweise unter 023771 91990 entgegen.

Drogen an der Peterstraße

Donnerstag wurde der Polizei gegen 14:45 Uhr gemeldet, dass an der Peterstraße womöglich Drogen übergeben werden. Mehrere Personen würden sich verdächtig verhalten. Bei einem angetroffenen 21 Jahre alten Iserlohner wurden in einer Umhängetasche Betäubungsmittel aufgefunden, diese wurden sichergestellt. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft wurde auch das Auto und die Wohnung des Tatverdächtigen durchsucht, hier kam es zu keinen weiteren Funden. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren. Zudem konnten die Beamten in einem Grünstreifen nahe der Einsatzörtlichkeit an der Peterstraße eine Tasche erblicken, die dort herrenlos lag. In dieser waren ebenfalls Drogen, sowie weitere Gegenstände verborgen. Sie wurden sichergestellt, weitere Hinweise nimmt die Polizei Iserlohn entgegen. (lubo)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell