Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Einbruch in Einfamilienhaus

Schalksmühle (ots)

Zwischen dem 17.11 und dem gestrigen 23.11 brachen Unbekannte in der Straße Zur Schönen Aussicht in ein Einfamilienhaus ein. Die Täter brachen dafür gewaltsam die Terassentür des Hauses auf. Aus dem Inneren entwendeten sie anschließend drei höherwertige Handtaschen. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiwache in Halver unter 02353/9199-0 entgegen. (schl)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell