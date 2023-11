Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Unbekannte stehlen Geld aus Schnellimbiss

Werdohl (ots)

Einbrecher drangen in der Nacht zu Dienstag über ein aufgebrochenes Fenster in einen Schnellimbiss an der Freiheitstraße ein. Sie entwendeten Bargeld und flüchteten unerkannt. Hinweise zu Verdächtigen nimmt die Wache Werdohl unter 02392/9399-0 entgegen. (dill)

