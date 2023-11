POL-MK: Messergebnisse der polizeilichen Geschwindigkeitsüberwachung 2023

Kierspe (ots) - Unbekannte brachen am Montag, zwischen 03:00 Uhr und 12:00 Uhr, in ein Wohnhaus am Jubachweg ein. Sie brachen dazu gewaltsam die Haustür sowie eine Wohnungstür in dem Mehrparteienhaus auf. Gegenstände wurden nach ersten Erkenntnissen nicht entwendet. Zeugenhinweise liegen bislang nicht vor. (schl) Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis Pressestelle Polizei Märkischer Kreis Telefon: +49 (02371) 9199-1220 bis -1223 E-Mail: ...

