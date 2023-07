Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Falsche Bettler erbeuten Bargeld

Vandalen beschädigten Tür der Lindenhofschule

Halver (ots)

Unbekannte Randalierer haben zwischen Dienstagabend und Mittwochmorgen eine Glastür der Lindenhofschule beschädigt. Offenbar nutzten sie hierfür Steine. Wer hat im Tatzeitraum die Vandalen beobachtet?

In einem Discounter an der Hagener Straße waren gestern Trickbetrüger unterwegs. Mit einer Kladde in der Hand gaben sie vor, Spenden für behinderte und taubstumme Kinder zu sammeln. Mit der bekannten Masche versuchten sie Geld von ihren Opfern zu erschleichen. Mindestens zwei unbekannte Personen sollen Geld gegeben haben. Weitere Kunden des Discounters beschwerten sich schließlich im Markt, was gegen 16 Uhr zum Polizeieinsatz führte. Die beiden Täter flüchteten aus dem Geschäft und stiegen in ein wartendes Fahrzeug mit einer dritten männlichen Person. Sie stiegen in einen PKW mit Hagener Kennzeichen und fuhren davon.

Täterbeschreibung:

Alle waren 25-35 Jahre, hatten schwarze kurze Haare, trugen Bart und waren schwarz und "seriös" gekleidet. Ein Täter war von muskulöser Statur, ein weiterer eher schlank.

Die Polizei ermittelt wegen Betruges. Die "Spender" werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden. Weitere Hinweise zur Tat nimmt die Polizei in Halver entgegen. Präventionshinweise zu dieser und anderen Maschen finden Sie auf www.polizeiberatung.de. (dill)

