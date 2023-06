POL-MK: Kellereinbruch/ Roller beschädigt/ Deko aus Garten gestohlen

Balve (ots) - Eine 80-jährige Neuenraderin wurde am Dienstag beim Einkaufen in einem Discounter in der Hönnetalstraße bestohlen. Während des Einkaufs zwischen 10 und 10.15 Uhr verwahrte sie ihre Geldbörse in einer Umhängetasche. An der Kasse suchte sie jedoch vergeblich nach dem Portemonnaie. Sie hatte im Geschäft keine verdächtigen Beobachtungen gemacht. Die Polizei warnt weiter vor den Taschendieben, die sich seit einiger Zeit vermehrt in Discountern aufhalten und ...

