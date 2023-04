POL-MK: Lederjackenbetrug

Schalksmühle (ots) - Ein 74-jähriger Schalksmühler wurde am Freitagnachmittag beim Einkaufen in einem Discounter in der Hälverstraße bestohlen. Während er seine Waren zusammensuchte, steckte die Geldbörse noch in einer der äußeren Jackentaschen. Als er gegen 15.30 Uhr bezahlen wollte, war das Portemonnaie weg. Eine Suche in den Mülleimern in der Umgebung verlief negativ. Erst von daheim informierte er seine Bank und die Polizei, um Anzeige zu erstatten. Die ...

