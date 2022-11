POL-MK: Geldbörse aus Citroen entwendet

Altena (ots) - Aus einem derzeit in der Sanierung befindlichen Gebäude an der Altenaer Straße wurden ca. 40m Kupferkabel entwendet. Die Täter verschafften sich offenbar Zutritt zum Objekt, indem sie eine rückwärtig gelegene Metalltür aufhebelten. Der Diebstahl fiel am Mittwochmorgen auf. Der genauere Tatzeitraum kann nicht genau eingegrenzt werden. Hinweise auf mögliche Täter liegen nicht vor. (schl) Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis ...

