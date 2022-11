Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Einbrecher hebeln Fenster auf

Menden (ots)

Durch das Aufhebeln eines Fensters verschafften sich unbekannte Täter am Dienstag, zwischen 13:30 und 20.00 Uhr, Zutritt zu einem Einfamilienhaus am Hahnebusch. Im Inneren durchsuchten sie sämtliche Räumlichkeiten und verwüsteten das Haus dabei. Ob etwas entwendet wurde, steht derzeit noch nicht fest. Hinweise auf Täter liegen bislang nicht vor. Zeugen werden gebeten sich unter 02373/9099-0 mit der Polizeiwache in Menden in Verbindung zu setzen. (schl)

