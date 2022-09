Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Kupferfallrohre von Friedhofskapelle entwendet

Werdohl (ots)

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag wurden von der Friedhofskapelle des Friedhofes an der Oberen Heide insgesamt fünf Kupferfallrohre sowie eine Blitzschutzanlage im Wert eines mittleren vierstelligen Betrages entwendet. Zeugen, die in der Nacht etwas Verdächtiges wahrgenommen haben, werden gebeten sich unter 02392/9399-0 mit der Polizeiwache in Werdohl in Verbindung zu setzen. (schl)

