Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Scheiben eingeschlagen

Neuenrade (ots)

Unbekannte haben am Wochenende die Verglasung der Turnhalle an der Niederheide sowie die Glasrückwand eines Unterstands eingeschlagen. Der Schaden liegt bei 5000 Euro. Am Samstagabend waren die Scheiben noch unbeschädigt. Hinweise bitte an die Polizei in Werdohl, Telefon 02392/9399-0. (cris)

