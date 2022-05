Meinerzhagen (ots) - Heute Morgen um 1.53 Uhr wurden an einem Lebensmittelgeschäft an der Volmestraße 102 Getränkekisten und vier Europaletten gestohlen. Aufnahmen aus einer Überwachungskamera zeigen, wie ein Transporter auf das Gelände fährt und die Kisten und Paletten eingeladen werden. (cris) Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis Pressestelle Polizei Märkischer Kreis Telefon: +49 (02371) ...

