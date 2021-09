Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Gurtmuffel mit Handy in der Hand und gefälschtem Impfausweis

Halver (ots)

Am Dienstagmittag hat die Polizei auf der Volmestraße in Halver-Oberbrügge in Fahrtrichtung Kierspe gelasert. Ein Fahrer fuhr NICHT zu schnell. Aber: Er hantierte mit dem Handy herum und war nicht angeschnallt - zwei entscheidende Fehler beim Autofahren.

Deshalb stoppten ihn die Polizeibeamten. Der 23-jährige Kiersper konnte weder Ausweis noch Führerschein vorweisen. Ersatzweise präsentierte er seinen Impfpass. Stempel und Aufkleber in dem gelben Heft machten die Polizeibeamten misstrauisch. Eine nähere Prüfung bestätigte den Verdacht: Der Pass war gefälscht.

Die Polizeibeamten schrieben zwei Ordnungswidrigkeiten-Anzeigen wegen Handy (100 Euro) und Gurt (30 Euro) - zuzüglich 28,50 Euro Bearbeitungsgebühr - sowie eine Strafanzeige wegen Gebrauchs falscher Gesundheitszeugnisse (Urkundenfälschung). (cris)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell