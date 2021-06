Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Kat geklaut

Hemer (ots)

In der Nacht zu Mittwoch entwendeten unbekannte Diebe den Katalysator eines "An der Steinert" stehenden Opel Astra. Der 55-jährige Besitzer stellte den Diebstahl gegen 08.15 Uhr fest. Hinweise an die Polizei in Hemer erbeten. (boro)

