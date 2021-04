Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Motorroller gestohlen/ Geldbörse aus Tasche gezogen

Iserlohn (ots)

In der Nacht zum heutigen Donnerstag wurde am Föhrenweg ein Motorroller gestohlen. Das schwarze Kleinkraftrad der Marke Shenke-Motorcycle stand auf dem frei zugänglichen Parkplatz neben einem Haus Der Versicherungskennzeichen lautet 623KLS. Hinweise bitte an die Polizei unter Telefon 9199-0.

Beim Spaziergang gestern Morgen durch die Innenstadt wurde einer 31-jährigen Frau die Geldbörse aus der Handtasche gestohlen. Sie gegen 9 Uhr Geld an einer Bank am Schillerplatz abgehoben. Erst am Mittag zu Hause bemerkte sie, dass der Reißverschluss ihrer Tasche offen stand und die Geldbörse weg war. Sie kann sich an keine verdächtige Begegnung wie Anrempeln oder Ansprechen erinnern.

