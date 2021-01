Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Scheiben zerschlagen: Drei Einbrüche in Pkw

Kierspe (ots)

In der Nacht zum Mittwoch wurden an drei Fahrzeugen Scheiben eingeschlagen. An der Bachstraße zerstörten der oder die Täter die Scheibe eines weißen Fords und angelten ein auf der Rückbank liegendes Geschenkpaket heraus. Darin befand sich Kinderkleidung. Auf dieselbe Art verschaffte sich der Täter in der Straße Börlinghausen Zugang zu einem weißen BMW. Darin fand er Bargeld. Fall Nr. 3 ereignete sich am Kamperbach. Dort schlug ein Unbekannter die Scheibe eines blauen VW Polo ein, um an eine Geldbörse zu kommen, die in der Mittelkonsole lag.

Die Polizei warnt: Ein Auto ist kein Tresor. Deshalb sollte im Fahrzeug nichts liegen, was das Interesse eines Diebes wecken könnte. Immer wieder passiert es, dass bereits das in der Mittelkonsole liegende Kleingeld als Anreiz genügt. Zu dem materiellen Schaden kommt für die Bestohlenen der Aufwand für Reparatur oder Wiederbeschaffung von Ausweisen etc.

Hinweise bitte an die Polizei in Meinerzhagen, Telefon 02354/9199-0.

