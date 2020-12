Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: PKW-Brand

Taschendiebstahl

Lüdenscheid

Auf der Altenaer Straße, Höhe Schafsbrücke, brannte gestern, um 8.30 Uhr, eine Mercedes E-Klasse. Die Feuerwehr löschte den Brand. Personen kamen nicht zu Schaden. Die Polizei geht nach bisherigen Erkenntnissen von einem technischen Defekt als Brandursache aus.

Taschendiebe entwendeten gestern, zwischen 9 und 9.30 Uhr, die Geldbörse einer 83-jährigen Lüdenscheiderin. Tatort - wie so oft zuletzt - ein Discounter an der Volmestraße. Sie erstattete mittags Strafanzeige. Erfreulich: ein unbekannter Mann fand die Geldbörse einige Stunden später und brachte sie der Dame vorbei. Die Diebe hatten das Bargeld herausgenommen. So bleiben dem Opfer zumindest diverse Behördengänge erspart.

Die Wache Lüdenscheid sucht Zeugen des Diebstahls: 02351/9099-0.

