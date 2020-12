Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Diebesgut in präparierter Tasche

LüdenscheidLüdenscheid (ots)

Ein 39-jähriger Halveraner wurde am Dienstag beim Diebstahl in einem Elektronikmarkt im Stern-Center erwischt. Er hatte zwei hochwertige Kopfhörer in einer präparierten Tasche durch die Kassenzone geschmuggelt. Allerdings hatte ihn ein Mitarbeiter beobachtet und hielt den Verdächtigen auf. Die Polizei nahm eine Anzeige auf wegen eines besonders schweren Diebstahls.

Von einem in der Glatzer Straße geparkten schwarzen Fiesta wurde in der Nacht zum Dienstag die Spiegelscheibe mitsamt Halterung gestohlen.

