POL-MK: Einbruch in Kanzlei und -Versuch in Bäckerei

Meinerzhagen (ots)

Unbekannte haben in der Nacht zum Dienstag versucht, in die Büroräume einer Bäckerei an der Lindenstraße einzubrechen. Darauf deuten Aufbruchspuren an mehreren Fenstern neben dem Kundenausgang hin. Die Täter müssen dort zwischen Montag, 19.30 Uhr, und Dienstag, 2 Uhr, aktiv gewesen sein. Erfolgreicher waren Einbrecher in derselben Nacht in einer Kanzlei an der Derschlager Straße. Die ungebetenen Gäste durchsuchten alle Räume, öffneten Schränke und Schubladen und zogen den Inhalt heraus. Sie verschwanden unter anderem mit einem am Boden fixierten Tresor, Computer, Bargeld und Kaffeeautomat. Die Polizei bittet um Hinweise unter Telefon 9199-0.

