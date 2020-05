Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Randalierer im Getränkemarkt

Lüdenscheid (ots)

In einem Getränkemarkt an der Bräuckenstraße setzte sich ein Mitarbeiter am Dienstagabend mit einem Pfefferspray gegen einen Randalierer zur Wehr. Der 50-jährige Mitarbeiter verwies den 35-jährigen Lüdenscheider gegen 18.45 Uhr des Ladens. Doch der reagierte genau anders herum und kam dem Mitarbeiter immer näher. Der 50-Jährige stieß ihn einmal weg, worauf der renitente Gast versuchte, ihm die Schutzmaske herunterzureißen. Das führte zu einer Kratzwunde. Als der Gast erneut auf ihn zukam, aktivierte der Mitarbeiter ein Reizstoff-Sprühgerät. Erst dann ließ der Angreifer von ihm ab. Der 35-Jährige kam zur ambulanten Behandlung ins Krankenhaus.

