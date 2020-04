Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Balkontür aufgebrochen

Hemer (ots)

Ein 70 jähriger Wohnungsinhaber stellte am gestrigen Tag fest, dass unbekannte Täter die Balkontür seiner Wohnung an der Schulstraße in Westig aufgebrochen hatten. Bis dato kann er keine Angaben zu Art und Umfang der Beute machen. Der Tatzeitraum soll innerhalb der letzten Wochen liegen.

Am Knick: Am letzten Wochenende knackten Unbekannte einen dort stehenden Peugeot Boxer und stahlen diverse hochwertige Werkzeuge (Akkupakete, Ladegräte, Stichsäge, Bohrhammer und Säbelsäge) aus dem Firmenfahrzeug.

Sachdienliche Hinweise zu verdächtigen Personen nimmt die Polizei in Hemer entgegen.

