Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Einbrecher in Vereinsheim, Garage und Gartenlauben/Diebe an Tankstelle und auf dem Markt/Schüsse im Wald

Iserlohn (ots)

Einem Tankstellen-Kunde wurde am Sonntagnachmittag der Schlüsselbund gestohlen. Ungefähr in der Zeit zwischen 15.30 und 15.40 Uhr wollte der Autofahrer an einer Tankstelle an der Hansaallee den Druck seiner Reifen prüfen. Er legte seinen Schlüsselbund auf der Reifendrucksäule ab. Nach dem Prüfen waren die Schlüssel weg.

Aus dem abgeschlossenen Außenlager eines Vereinsheims an der Grüner Talstraße wurde Leergut gestohlen. Am Mittwochmorgen war noch alles in Ordnung. Am Donnerstagnachmittag bemerkten Vereinsmitglieder den Schaden. Die ungebetenen Gäste hatten auch versucht, die Tür zum Vereinsheim aufzuhebeln. Das misslang.

Unbekannte verschafften sich in der vergangenen Woche Zugang zu einer Gartenlaube einer Kleingartenanlage Im Lau. Der Einbruch muss zwischen Sonntagnachmittag und Freitagmorgen passiert sein. Die Diebe entfernten mehrere Vorhängeschlösser und entwendeten u.a. einen Fernseher, einen Satelliten-Receiver, Handtücher und CDs.

Eine Gruppe Jugendlicher wurde am Samstag dabei beobachtet, wie sie versuchten, in eine Garage am Kühlenberg einzubrechen. Gegen 23.40 Uhr beobachtete eine Autofahrerin die vier Jugendlichen bei der Arbeit. Sie informierte den Garagen-Besitzer. Als der gerade ankam, tauchten die Jugendlichen erneut auf. Mit einem weiteren Zeugen nahm der Garagen-Besitzer die Verfolgung auf. Sie verloren die Tatverdächtigen jedoch aus den Augen. Eine Nahbereichsfahndung der Polizei verlief leider auch ohne Erfolg.

Am Samstagmorgen wurde Am dicken Turm eine 63-jährige Markthändlerin bestohlen. Ab etwa 7 Uhr hatte sie ihren Stand vorbereitet. Während der Arbeit legte sie ihre Tasche auf eine Transportkarre hinter dem Stand. Gegen 10.30 Uhr bemerkte sie das Fehlen der Ledertasche. Darin steckten u.a. ein Handy und eine Geldbörse mitsamt einer kleineren Menge Bargeld, Papieren, Bank- und Versichertenkarten. Mit einem Fax versuchten unbekannte Betrüger, eine Iserlohner Bank zum Transfer einer höheren Summe Bargeld auf ein ausländisches Konto zu bewegen. Das Fax war direkt bei der Bank eingegangen. Darin bat der vermeintliche Chef darum, einen hohen Geldbetrag zu überweisen. Er sei derzeit auf Geschäftsreise in Bayern und könne die Überweisung deshalb nur auf diesem Weg veranlassen. Doch die Bank hakte nach und kontaktierte die Firma. Der Chef war tatsächlich auf Geschäftsreise, doch er hatte die Überweisung nicht veranlasst. Seine Mitarbeiter konnten den Transfer verhindern, erstatteten jedoch am Freitag Anzeige wegen Betrugs bei der Polizei.

Wegen Schüssen im Wald rückte die Polizei am Samstagabend zu einem Waldstück am Alexander-Pfänder-Weg aus. Die anrückenden Polizeibeamten konnten die Schüsse ebenfalls hören, als sie in dem Bereich nördlich des Gymnasiums eintrafen. Sie fanden die Ursache: Zwei 21-jährige Iserlohner veranstalteten Schießübungen mit Druckluft-Gewehren und Revolvern. Außerdem brachten sie diverse Munition und Feuerwerkskörper zur Explosion und sprengten Glasflaschen in die Luft. Die Polizei stellte die Reste sicher und schrieb Anzeigen wegen des Verstoßes gegen das Waffengesetz.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

Pressestelle Polizei Märkischer Kreis

Telefon: +49 (02371) 9199-1220 bis -1222

E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de

http://maerkischer-kreis.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell